سنودن: سبب انفجار أجهزة اتصالات حزب الله هو متفجرات مزروعة وليس عملية قرصنة

رجح عميل الاستخبارات الأميركية السابق إدوارد سنودن أن يكون سبب انفجار أجهزة اتصالات حزب الله "هو متفجرات مزروعة وليس عملية قرصنة. لماذا؟ بسبب الإصابات المتتالية الخطيرة للغاية، إذ إنه لو كانت المشكلة مرتبطة ببطاريات محترقة، فعندها كان يتوقع حصول المزيد من الحرائق الصغيرة".

واعتبر سنودن في تصريح له، إنّ "ما فعلته إسرائيل بغض النظر عن الطريقة، تهوّر، فقد فجّرت عدداً غير محدود من الأشخاص، منهم من كان يقود السيارة ما يعني خروج سيارات عن السيطرة، ومنهم يتسوق وأطفالهم في العربات يقفون خلفهم في خط الانتظار، إلخ. أمر لا يمكن تمييزه عن الإرهاب".