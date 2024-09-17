اشارت هيئة البث الإسرائيليةالى ان شركتي الطيران السويسرية والبلجيكية أوقفتا رحلاتهما من وإلى إسرائيل لمدة 48 ساعة، وذلك على خلفية التوتر مع لبنان اثر تفجير اجهزة الاتصال.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: شركتا الطيران السويسرية والبلجيكية أوقفتا رحلاتهما من وإلى إسرائيل لمدة 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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