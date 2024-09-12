وزارة الزراعة شكرت الحكومة السورية على قرارها تخفيض رسوم عبور الشاحنات بنسبة 50%

توجهت وزارة الزراعة بـ"الشكر إلى الحكومة السورية على قرارها بتخفيض رسوم عبور الشاحنات المحملة بجميع أنواع البضائع بنسبة 50%، وذلك عبر الأراضي السورية من لبنان إلى العراق وبالعكس "ترانزيت". وعبّرت عن "تقديرها لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، على توجيهاتهم الداعمة للعمل العربي المشترك". وهنأت "المزارعين والنقابات الزراعية"، محيية "جهودهم لتحقيق هذا القرار الهام".

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