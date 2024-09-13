اتهام رجلين بسرقة لوحة بانكسي من معرض فني في لندن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شرطة العاصمة البريطانية (ميت) عن توجيه تهم لرجلين بعد سرقة لوحة فنية شهيرة للفنان بانكسي من معرض فني في وسط لندن.

وأفادت الشرطة أن التحقيقات بدأت عقب عملية سرقة تمت في معرض "غروف" بشارع "نيو كافنديش" حوالي الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش مساء يوم الأحد.

كانت اللوحة المسروقة هي "الفتاة والبالون"، وهي العمل الفني الوحيد الذي تم الاستيلاء عليه خلال الحادثة، وقد تم استعادتها لاحقًا.

ظهر لاري فريزر، 47 عامًا، من "إيفلين دينينغتون رود" في "بيكتون"، وجيمس لوف، 53 عامًا، من "إلفين درايف" في "نورث ستيفورد"، أمام محكمة "ويمبلدون" الجزئية يوم الخميس. ومن المقرر أن يمثل الاثنان أمام محكمة "كينغستون كراون" في 9 أكتوبر.

كان معرض "غروف" قد استضاف معرضًا بعنوان "تمرد بانكسي في لندن" من 21 أغسطس إلى 7 سبتمبر، حيث تم عرض مجموعة من أعمال الفنان بانكسي.

ووفقًا للجاليري، كانت اللوحة المسروقة معروضة على الحائط بالقرب من مدخل المبنى، وقد كانت هناك أعمال فنية بقيمة تزيد عن 1.8 مليون جنيه إسترليني معروضة في وقت السرقة.

العمل الفني الشهير "الفتاة والبالون" هو جزء من سلسلة من اللوحات والرسومات للفنان بانكسي.

ويُذكر أن إحدى نسخ العمل تعرضت للتقطيع جزئيًا بعد بيعها بأكثر من مليون جنيه إسترليني في مزاد عام 2018.

تم اختيار هذا العمل كأفضل عمل فني مفضل لدى الجمهور البريطاني في استطلاع أُجري عام 2017.

كشف بانكسي الشهر الماضي عن سلسلة من الأعمال الفنية ذات الطابع الحيواني في العاصمة، بما في ذلك واحدة في حديقة حيوان لندن.

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