البيت الأبيض يرد على تحذيرات من حرب مع روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ردت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، على تحذيرات من موسكو من دخول حلف شمال الأطلسي في حرب مع روسيا إذا سمحت الدول الغربية لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.

وقال البيت الأبيض إن واشنطن لا تعتزم إعلان أي سياسة جديدة بشأن أوكرانيا واستخدامها صواريخ بعيدة المدى.

وأكد جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين "لا توجد تغييرات في رؤيتنا بشأن تزويد أوكرانيا بقدرات هجومية بعيدة المدى لاستخدامها داخل روسيا".

وأضاف كيربي "لا أتوقع أي إعلان كبير في ذلك الصدد" من مناقشات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة.

في وقت سابق اليوم، حذّر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من أنه إذا سمحت الدول الغربية لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل روسيا، فإن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) "ستكون في حرب مباشرة مع روسيا".

وقال نيبينزيا لمجلس الأمن الدولي "الحقيقة أن حلف شمال الأطلسي سيكون طرفا مباشرا في أعمال قتالية ضد قوة نووية.. أعتقد أن عليكم ألا تنسوا هذا وأن تفكروا في العواقب".

يناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الغربيين، منذ شهور، السماح لأوكرانيا بإطلاق الصواريخ، مثل "أتاكمز" الأميركية بعيدة المدى وصواريخ "ستورم شادوز" البريطانية، إلى عمق روسيا.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة تحمل محمل الجد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي مفاده أنه سيعتبر الغرب ضالعا مباشرة في الصراع إذا أطلقت أوكرانيا أي صواريخ غربية بعيدة المدى على روسيا.

وأضاف أن هذا ليس موقفا جديدا من بوتين.

وأوضح كيربي "هذه ليست تصريحات لم نسمعها منه من قبل... لذا، نعم، نحن نحمل هذه التعليقات على محمل الجد".

كان الرئيس الروسي حذّر من أن إعطاء أوكرانيا الضوء الأخضر لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية بواسطة الأسلحة الغربية بعيدة المدى سيعني أن حلف الناتو "في حرب" مع موسكو.

وأفاد دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين بأن تحذير الرئيس بوتين كان بالغ الوضوح. وقال "لا شك لدينا في أن هذا التصريح وصل إلى الجهات المستهدفة".