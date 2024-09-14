شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حملة إيد واحدة لتقديم الدعم الغذائي للأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

تواصل حملة "إيد واحدة" التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصرى، تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا فى مختلف محافظات الجمهورية.



وتأتي هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.



وتستمر القوافل الصحية للحملة لتقديم الدعم الصحي المباشر للأسر المستهدفة في مختلف المناطق، فضلا عن توزيع المواد الغذائية، وتوزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم وندوات توعوية واحتفالات بالمولد النبوي الشريف وتوزيع شنط مدرسية ومستلزمات مدرسية علي الطلاب وتكريم الطلاب المتفوقين، وقد لاقت الحملة استجابة واسعة من المجتمع المدني والمتطوعين الذين ساهموا في نجاح فعاليات الحملة.

وتهدف حملة "إيد واحدة" إلى تحقيق الأهداف التالية:

- تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

- تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

- تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.