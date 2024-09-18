وزير البيئة: المخزون الغذائي مؤمن لأكثر من 3 اشهر واجتماعاتنا ستبقى مفتوحة

اشار وزير البيئة ناصر ياسين من السراي لحكومي بـ"العمل الجبار الذي قام به الطاقم الطبي امس"، مشيرا الى ان "المخزون الغذائي مؤمن لأكثر من 3 اشهر إضافة إلى مخزون مكوّن من خمسين ألفَ حصّة غذائية للنازحين".

ولفت الى ان "وزارة الصحة عرضت، خلال اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية الواقع الحاليّ وأعداد الشهداء والجرحى"، معتبرا أن "ما جرى أمس جريمة كبيرة وتأمين اكثر من 3000 جريح عمل جبار قامت به الفرق الطبية".

واضاف "عرضنا السيناريوهات المحتملة في حال توسّع الحرب"، مشددا على "وجود حوالى مئة مدرسة يُعمل على تجهيزها، لغيواء النازحين، في حال التوسّع في الحرب".

وأكد أن "إجتماعاتنا مفتوحة في ما يتعلق في الإغاثة".