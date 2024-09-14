جيش الاحتلال يعلن حصيلة عملياته في حي تل السلطان

ياسر رشاد - القاهرة - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي تصفية أكثر من 100 عنصر تابع للمقاومة، خلال معارك في حي تل السلطان شاركت فيها فرقة 162 خلال الأيام الأخيرة.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي في بيانه: تعمل قوات جيش الدفاع في منطقة رفح وتحديدًا في حي تل السلطان حيث تخوض القوات معارك، ضد عناصر كتيبة تل السلطان الحمساوية الذين يتحصنون في المنطقة.

وأضاف: خلال الأيام الأخيرة، تمكنت القوات من تصفية أكثر من 100 عنصر وكشفت ودمرت منصات صاروخية ومخازن أسلحة وبنى تحتية.

مخزون من الوسائل القتالية

وأوضح أنه خلال أعمال التمشيط في المنطقة، استولى على مخزون من الوسائل القتالية احتوى على بنادق قناصة وأمشاط ذخيرة وقذائف مضادة للدروع وقنابل يدوية.

كما زعم أنه خلال الأسبوعين الماضيين، اكتشفت القوات عدة فتحات أنفاق وقامت بمسح عدة كيلومترات من الأنفاق كجزء من الجهود الهادفة لتدمير الأنفاق تحت الأرض.