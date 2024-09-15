روسيا تحقق في استخدام أوكرانيا للاسلحة في مقاطعة كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - قال ممثل السلطات العسكرية الروسية، إن المحققين العسكريين الروس يتحققون من المعلومات التي قدمها السكان الذين تم إجلاؤهم من منطقة كورسك بشأن الاستخدام المحتمل للذخيرة التي تحتوي على مواد سامة من قبل القوات الأوكرانية، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وقال الممثل لوكالة "سبوتنيك"، "كجزء من التحقيق في قضية جنائية بدأت فيما يتعلق بالجرائم في منطقة كورسك، سيراجع المحققون العسكريون المعلومات التي قدمها الضحايا حول الاستخدام المحتمل للقذائف التي تحتوي على مواد سامة من قبل الوحدات العسكرية الأوكرانية".

وكان عدد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من قرى الحدود قالوا في وقت سابق لـ "سبوتنيك"، إنهم رأوا دخانًا أصفر لاذعًا وبخارًا غريبًا جعلهم يشعرون بالإعياء بعد الهجمات الأوكرانية. وقال بعض السكان أيضًا إن مواشيهم نفقت نتيجة لهذه الحوادث.

وفي 6 أغسطس الماضي، شنت القوات الأوكرانية هجومًا في منطقة كورسك. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن هذه الخطوة بأنها استفزاز واسع النطاق يستهدف المدنيين وتعهد بالرد المناسب.