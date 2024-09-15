كيس قمامة قتل "مازن".. جريمة على كرسي الحلاق في الإسكندرية| القصة الكاملة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

باشرت النيابة العامة في الإسكندرية التحقيق في مقتل شاب يدعى "مازن صبحي عبد النبي بركات"، 20 سنة، طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، طعنًا بسلاح أبيض داخل صالون حلاقة بمنطقة ونجت، إثر خلافات سابقة سببها "كيس قمامة".

تفاصيل الحادث

تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغًا يفيد وصول شاب مصاب بجروح خطيرة في الرأس والبطن إلى المستشفى، ليتبين لاحقًا أنه توفي متأثرًا بإصابته. وبالفحص، تبين أن الضحية كان قد دخل في مشادة كلامية مع المتهم، المعروف بـ "روبي النانا"، 40 سنة، بسبب خلاف حول كيس قمامة. تطور الأمر إلى مشاجرة بعدما أهان المتهم والدة الضحية، إلا أن بعض الأهالي تدخلوا لتهدئة الوضع.

اعتداء داخل صالون حلاقة

فيما بعد، ذهب "مازن" إلى صالون حلاقة برفقة شقيقه وأحد أصدقائه استعدادًا للتوجه للكلية لأداء امتحان. وبينما كان يجلس على كرسي الحلاق، حضر المتهم إلى المحل بعدما تأكد من وجوده، وهاجم الضحية بسكين، موجهًا عدة طعنات قاتلة في الرأس والبطن. حاول شقيق الضحية الدفاع عنه، لكنه أصيب بجروح خطيرة.

اللحظات الأخيرة

نُقل "مازن" إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث كانت جروحه بالغة لدرجة خروج أحشائه من بطنه، إلا أن المستشفى أعلنت وفاته فور وصوله. ألقت الشرطة القبض على المتهم، وبدأت النيابة العامة في تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود.

مازن كان يشعر بدنو أجله

أكد أصدقاء الضحية أن "مازن" كان يشعر بدنو أجله، حيث أخبر والدته بأنه يشعر بالموت. وأضافوا أن مازن كان أكبر أبنائهما، ووالده يعمل مدرسًا أول للغة العربية، وأخوه الصغير، الذي يبلغ 12 عامًا، شاهد مقتل شقيقه، مما أثر بشكل كبير على نفسية الأسرة.

جنازة مهيبة وحزن كبير

شهدت جنازة "مازن" مشاركة الآلاف من أهله وجيرانه، حيث انطلقت من مسجد الرعاية بمنطقة ونجت وسط حالة من الحزن والصراخ. وردد المشاركون في الجنازة هتافات مثل "لا إله إلا الله"، مطالبين بالقصاص العادل.

صدقة جارية وتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي

بادر محبو وأصدقاء "مازن" بالقيام بأعمال خيرية، مثل توزيع المياه والتمور ووجبات الدواجن على الأسر المحتاجة، صدقة جارية عن روحه. كما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، وظهر هاشتاج #حق_مازن_لازم_يرجع للمطالبة بالقصاص العادل.

بيان نعي من كلية التربية الرياضية

نعت كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية "مازن" في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، مؤكدة تعازيها لعائلة الفقيد، وداعية الله أن يغمره برحمته ويلهم أهله الصبر.