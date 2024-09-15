الكرملين: بوتين لا يتسرع في الرد على ممارسات الغرب

ابوظبي - سيف اليزيد - قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عادة ما يتروى كثيرا قبل رده على ممارسات الغرب، بعض النظر عن الخيارات الصارمة التي يناقشها الخبراء الروس من بين أمور أخرى. وردا على سؤال عما إذا كان الوقت قد حان لبحث روسيا على مستوى رسمي ردها المحتمل على الغرب، بما في ذلك تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية "لدينا عدد كاف من المتخصصين والخبراء ذوي الكفاءة العالية، الذين يناقشون هذا الموضوع بفعالية كبيرة. وأعتقد أن هذا يكفي حتى الآن"، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأشار بيسكوف إلى المقابلة الصحفية الأخيرة مع سيرجي كاراجانوف، الرئيس الفخري لهيئة رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاعية، "الذي عرض موقفه المعروف" بشأن شن هجوم نووي وقائي لتخويف أعداء روسيا المحتملين، كمثال.

وأكد المتحدث باسم اكرملين "لدينا ما يكفي من مثل هذه المناقشات، لكن الرئيس يتروى كثيرا قبل اتخاذ أي رد".