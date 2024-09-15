شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن": تكريم الكوادر الأكثر تميزا للتشجيع على استمرار تنفيذ رؤية الحزب والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، الأمين العام المساعد، أن الاحتفالية التي شهدها أمس الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ولفيف من القيادات الحزبية، شهدت تكريم عددا من الكوادر والوحدات الحزبية، تقديرا لجهودهم المستمرة خلال الفترة الماضية.

وقال العطيفي: "أمانة التنظيم كانت حريصة على تكريم الوحدات والأمانات الأكثر تميزا، ونجحت في تنفيذ رؤية الحزب، من خلال التواجد بين الجماهير وتلبية متطلباتهم، وبما يتسق مع رؤية الدولة".

وأوضح أن اختيار المكرمين الأكثر تميزا كان قائما في الأساس على مبدأ تنفيذ الرؤية الشاملة لحزب حماة الوطن، وكذلك تقديم الخدمات للمواطنين من خلال الفعاليات المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأشار العطيفي، إلى أن المنافسة كانت قوية بين الأمانات المختلفة، لاسيما وأن جميع كوادر الحزب كانت حريصة كل الحرص على تنفيذ السياسة والرؤية العامة، بما يحقق تطلعات الدولة المصرية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتابع أمين تنظيم حزب حماة الوطن: "هدفنا من التكريم تحفيز وتشجيع جميع أعضاء الحزب على استمرار العطاء، وتنفيذ الرؤية العامة، لتحقيق الانتشار المطلوب في كافة ربوع الجمهورية".

ونظم أمس حزب حماة الوطن، حفل توزيع جوائز الفائزين بالموسم الأول من مسابقة التميز التنظيمي، والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، من داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي.

واستعرض الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، الأمين العام المساعد، تفاصيل المسابقة والتي استهدفت تكريم عدد من الكوادر الحزبية عن الجهود التنظيمية في تقديم أفضل خدمات للمواطنين من خلال الفعاليات المختلفة.

وشهد الحفل قيام اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء طارق نصير، الأمين العام، بتكريم الفائزين بالمسابقة، وعددهم 225 مكرما، يمثلون 15 أمانة محافظة، 51 أمين مركز وحي، و15 وحدة حزبية، وعدد من الكوادر الحزبية المتميزة في الأمانات النوعية المختلفة.