شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الكويتي يقرر تخفيض سعر الفائدة بنسبة 0.25% بدءُ من الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4% اعتبارا من يوم غد الخميس.



وذكر بنك الكويت المركزي، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ القرار في ضوء المؤشرات الاقتصادية محليا وعالميا وتراجع الضغوط التضخمية وانتهاء فترة التشديد النقدي عالميا والمنهج المدروس في تحريك أسعار الفائدة.