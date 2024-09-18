شكرا لقرائتكم خبر عن قرار أممي جديد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.. تعرف على أهم البنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهراً.

وحصل القرار على 124 صوتاً مؤيداً، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت، وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و12 دولة أخرى ضده.

ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في 26 سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الجمعية.

ويتضمن القرار عددا من البنود أهمها ما يلي:

تأييد مشروع القرار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن تنسحب منها.

اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشأها المستوطنات الإسرائيلية

التوقف عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والعتاد ذي الصلة إلى إسرائيل