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"بيبنكا" أقوى إعصار يجتاح شنغهاي منذ عام 1949

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ابوظبي - سيف اليزيد - وصل الإعصار بيبنكا إلى مدينة شنغهاي الصينية، صباح اليوم الإثنين، كعاصفة من الفئة الأولى، وهو أقوى إعصار استوائي يضرب المركز المالي الصيني بشكل مباشر منذ أكثر من سبعة عقود، وتحديدا منذ إعصار ياجي في عام 1949.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الإعصار بيبنكا، المصحوب برياح بلغت سرعتها القصوى 151 كيلومترا في الساعة بالقرب من مركزه، وصل إلى المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 مليون نسمة.

وتم إلغاء مئات الرحلات الجوية من مطاري المدينة منذ أمس، كما أوقفت محطة سكك حديد شنغهاي بعض خدمات السكك الحديدية.

وأغلقت المنتجعات في شنغهاي على نحو مؤقت، بما في ذلك منتجع شنغهاي ديزني، ومنتزه جينجيانغ الترفيهي، ومتنزه شنغهاي للحيوانات البرية، كما تم وقف العديد من العبارات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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