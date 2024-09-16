أعلن قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة اللواء أبتي علاء الدينوف، أن القوات الروسية دمرت العديد من المسيرات السداسية من طراز "بابا ياغا"، التابعة لقوات كييف في مقاطعة كورسك، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن القوات قامت أيضا بتدمير عدة قطع من معدات القوات الأوكرانية، بما في ذلك منصة مدفعية وقذائف هاون.

كانت هذه تفاصيل خبر قوات روسية خاصة أعلنت تدمير العديد من المسيرات الأوكرانية في كورسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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