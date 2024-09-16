توقف توربينات سد النهضة .. عباس شراقي : تدفق مياه النيل الأزرق من بوابات المفيض العلوية ووصولها إلى السد العالى

الشارقة - اميمة ياسر - تتدفق مياه النيل الأزرق منذ الخامس من سبتمبر الجارى من خلال بوابات المفيض العلوية بمتوسط تدفق ازداد إلى حوالى 400 مليون م3/يوم، بعد ظهور التوربينات الأربعة بدون عمل منذ فتح البوابات 5 سبتمبر حتى اليوم، وأصبحت بوابات المفيض هى المصدر الوحيد لتدفق مياه النيل الأزرق، ومتوسط الايراد المائى عند سد النهضة حاليا حوالى 400 مليون م3/يوم، والمخزون فى سد النهضة ثابت منذ حوالى أسبوعين عند مستوى 638.25 م فوق سطح البحر باجمالى حوالى 60.5 مليار م3.

رغم التعنت الاثيوبى وعدم الاتفاق على آلية التخزين او التشغيل وقيامها بحجز مياه النيل الأزرق بالكامل على مدار حوالى شهرين كاملين يوليو وأغسطس (إجمالى حوالى 19 مليار م3)، وفتحها بوابات المفيض العلوية لمدة أربعة أيام 24-27 أغسطس (مليار م3 واحد)، ثم الفتح الاجبارى فى 5 سبتمبر (400 مليون م3/يوم بعد توقف التوربينات)، فتحت السودان مزيد من بوابات سدى الروصيرص ومروى لتصل مياه الايراد السنوى الجديد إلى السد العالى بعد حجز مقدار التخزين الخامس (19 مليار م3) مع نهاية أغسطس متأخرة شهر كامل عن موعدها الطبيعى (نهاية يوليو)، وشهرين ونصف لمياه النيل الأزرق فى منتصف سبتمبر بعد مبادرة السودان بفتح البوابات.