روسيا: إطلاق صاروخ مزود بالأقمار الصناعية من قاعدة بليسيتسك الفضائية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الصاروخ الحامل من الفئة الخفيفة "أنغارا-1.2" المزود بالأقمار الصناعية العسكرية، تم إطلاقه بنجاح من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، وفقًا لما أعلنته وكالة" سبوتنيك".



وقالت الوزارة في بيانها اليوم،" عند الساعة 10.00 بتوقيت موسكو، تم إطلاق الصاروخ الحامل من الفئة الخفيفة "أنغارا-1.2" المزود بالأقمار الصناعية العسكرية، بنجاح من قاعدة الاختبار الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في قاعدة بليسيتسك الفضائية في مقاطعة أرخانغيلسك، من قبل الطاقم القتالي للقوات الجوفضائية".

وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" قد أرسلت مسبقا جميع صواريخ "أنغارا" التي طلبتها وزارة الدفاع إلى قاعدة بليسيتسك الفضائية، وهي جاهزة للإطلاق.

وسبق أن تم تنفيذ ثلاث عمليات إطلاق لصاروخ "أنغارا - 1.2" (العملية الأولى في عام 2014)، وثلاث عمليات إطلاق للصاروخ "أنغارا-آ5" من قاعدة "بليسيتسك"، بينما تم الإطلاق الأول والوحيد حتى الآن للصاروخ "أنغارا- آ5" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 11 أبريل 2024.