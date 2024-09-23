شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| مأكولات شعبية وصور تراثية.. السفارة بقرغيزستان تحتفي باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل



وحضر الحفلَ أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجمهورية القيرغيزية، وعدد من البرلمانيين والإعلاميين، وعدد من المواطنين السعوديين والخليجيين وأعضاء السفارة.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، في كلمة له خلال الحفل؛ أن المملكة تحتفل هذه الأيام بهذه المناسبة الوطنية الغالية بكل فخر واعتزاز تحت شعار "نحلم ونحقق"؛ تأكيدًا على الطموح والعزم على تحقيق الإنجازات في البناء والتنمية. الدمام - شريف احمد - أقامت السفارةُ السعودية في العاصمة القرغيزية حفلَ استقبال بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 94 للمملكة حضره عدد من كبار المسؤولين والوزراء؛ منهم نائب وزير الخارجية أيبيك مولدوغازييف ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة النائب الأول لوزير الدفاع اللواء روسلان مُقامبيتوف وفضيلة رئيس مجلس العلماء الشيخ زامير راكييف.وحضر الحفلَ أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجمهورية القيرغيزية، وعدد من البرلمانيين والإعلاميين، وعدد من المواطنين السعوديين والخليجيين وأعضاء السفارة.وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، في كلمة له خلال الحفل؛ أن المملكة تحتفل هذه الأيام بهذه المناسبة الوطنية الغالية بكل فخر واعتزاز تحت شعار "نحلم ونحقق"؛ تأكيدًا على الطموح والعزم على تحقيق الإنجازات في البناء والتنمية.



تطور ونماء المملكة



وأشار إلى ما حقّقته المملكة من تطور ونماء في المجالات كافة من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، ومن بعده أبناؤه الملوك "رحمهم الله"، في المسيرة التنموية، وصولًا للعهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، الذي تواصل فيه البلاد مسيرة التطوير والارتقاء.

وأشاد بعلاقات الصداقة والتعاون الثنائية التي تجمع المملكة والجمهورية القرغيزية في المجالات كافة، وما وصلت إليه من تقدم في الوقت الحاضر.

تخلّل الحفلَ إقامةُ معرض للصور سلط الضوء على العمق التاريخي والإسلامي والحضاري والثقافي للمملكة، وركن المأكولات الشعبية، وتضمن أيضًا عرض فلم مرئي مصور أظهر لقطات مصورة أبرزت العمق التاريخي والإسلامي والنهضة الثقافية والاجتماعية والرياضية التي تعيشها المملكة.