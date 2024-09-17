شربل مسعد أعلن وضع كل إمكاناته الطبية واللوجستية لنقل الجرحى من مستشفيات النبطية وصيدا إلى مستشفى جزين الحكومي

أعلن النائب شربل مسعد في بيان، أنه "أجرى الاتصالات اللازمة، واضعاً كل إمكاناته الطبية واللوجستية لنقل الجرحى من مستشفيات النبطية وصيدا إلى مستشفى جزين الحكومي لتأمين العلاج اللازم لهم". كما دعا إلى "أكبر حملة تضامن في وجه العدو الإسرائيلي المجرم"، متمنياً الشفاء للجرحى و الرحمة للشهداء.

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