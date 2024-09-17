"مستشفى جبل لبنان" نفت الإشاعات عن اشكالات حصلت فيها وعدم استقبالها الجرحى

نفت ادارة "مستشفى جبل لبنان" في بيان، "الإشاعات التي تحدثت عن اشكالات حصلت فيها وعدم استقبالها للجرحى، واكدت انها "استقبلت ولا تزال تستقبل اكثر من 120 جريح ولا يوجد فيها اي من الشهداء".

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