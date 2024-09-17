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أبو الغيط يدين الهجمات الاسرائيلية ضد لبنان ويحذر من التصعيد

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ياسر رشاد - القاهرة - أدان السيد أحمد  أبو  الغيط، الأمين  العام لجامعة الدول العربية بشدة الهجمات الإسرائيلية الغادرة ضد أجهزة الإتصال في لبنان بما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، بينهم طفلة، وآلاف الجرحى.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تحذيره الشديد من مغبة هذا التصعيد الخطير ضد لبنان وشعبه، والذي يتزامن مع تصريحات متهورة تستمر في إطلاقها قيادات إسرائيلية ترغب في توسيع نطاق الحرب على الجبهة مع جنوب لبنان، بما ينذر بانفجار الوضع الإقليمي  بشكل خطير.

وأعرب أبو الغيط عن التضامن الكامل مع لبنان، شعبا وحكومة، في مواجهة هذا الإعتداء السافر على سيادته وأمنه.
وشدد أبو الغيط أن على مجلس الأمن الاضطلاع بمسئولياته في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتواصلة والمتهورة للأمن والسلم في المنطقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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