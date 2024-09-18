"النشرة": 7 انفجارات في الكرك والفرزل وابلح في قضاء زحلة جرّاء موجة انفجارات اليوم

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، عن وقوع أربعة انفجارات في الكرك- زحلة، 2 داخل منزلين و2 داخل سيارتين من دون وقوع اصابات جرّاء الانجارات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية.

كما وقع انفجار داخل محل خلوي في الفرزل وانفجار آخر داخل سيارة رابيد على الحاجز المشترك في ابلح.

وفي وقت سابق من اليوم، انفجر عدد من الأجهزة اللاسلكية في أيدي حامليها في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية. ويشار إلى أن عددًا من الأجهزة كانت داخل شقق ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وذلك بعد تفجيرات طالت أجهزة بيجرر يوم الثلاثاء.

والأجهزة اللاسلكية التي جرى تفجيرها في مناطق بلبنان هي من نوع "آيكوم في 82".

ونقل "أكسيوس" عن مصدرين قولهما إنّ "إسرائيل فجرت آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان".