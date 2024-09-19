شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد يدعو الأحزاب والمجتمع المدنى لدعم مبادرة بداية والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة هي خيار استراتيجي وضروري للدولة المصرية، حيث أنها أحد أهم التكليفات الرئاسية للحكومة في الولاية الجديدة للرئيس السيسى.

وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، أن هذه المبادرة بمحاورها هي أحد أهم ركائز المشروع القومي للتنمية البشرية، والتي تسعي الدولة لتحقيق معدلات مميزة فيها ومرضية في كل نواحي المشروع، حتي يستشعر المواطن بمردود مقنع وتغيير ملموس في حياته اليومية، مضيفا أن تنفيذ المبادرة أمر ليس باليسير، بل يحتاج إلى أجندة عمل وتعاون بين الهيئات والوزارات المعنية، حيث أنها تشكل في برامجها كل المراحل العمرية وكل فئات المجتمع.

وقال الدكتور حمدي بلاط، إن الحزب يرحب بالمستهدف المعلن للمبادره وهو مواطن صحيح متعلم قادر إيجابي وفاعل ويحي حياة كريمة، أننا ندعم كل ما يبذل لتحقيق هذا المستهدف.

وأكد الحزب دعمه للمبادرة داعيا كافة الأحزاب وقوي المجتمع المدني لدعم المبادرة لتحقيق مشاركة مجتمعية فاعلة تضفي قوة وتأثير لما تقدمه الدولة من خلال إرادة سياسية تدفع في اتجاه واحد وهو تنفيذ مستهدف بناء الإنسان المصري.



