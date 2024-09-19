استشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي فجر اليوم، استهدف منزلاً في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي عنيف أسفر عز تدمير مبان سكنية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعة فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة جيوس شمال مدينة قلقيلية، كما اقتحمت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات مع الفلسطينيين، ومداهمة منازل عدة وتخريب محتوياتها.

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