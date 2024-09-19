ماكرون معزيًا بري بشهداء العدوان الإسرائيلي الأخير: نجدد موقف فرنسا الداعم لتجاوز ما يمر به لبنان

قدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التعازي بالشهداء الذين سقطوا جرّاء العدوان الإسرائيلي في 17 و18 أيلول، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، مجددًا موقع فرنسا المؤازر والداعم لتجاوز الأوضاع الراهنه التي يمر بها لبنان، وفق ما نقل مكتب الإعلام في عين التينة.

بدوره، شرح برّي للرئيس الفرنسي تفاصيل، "الجريمة التي لرتكبتها إسرائيل بحق لبنان كل لبنان وطالت ألآلاف من اللبنانيين على نحو غير مسبوق في التاريخ وهي تشكل جريمة حرب موصوفة"، متمنيًا "دعم فرنسا لموقف لبنان في الأمم المتحدة".

وجدّد رئيس المجلس التأكيد على "ضرورة أن يبادر المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة وعلى لبنان قبل فوات الآوان"، مثمنًا الدور الفرنسي "الداعم للبنان في مختلف الحقبات لا سيما في المرحلة الراهنة".