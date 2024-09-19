مياه لبنان الشمالي: على المشتركين تسديد البدلات المترتبة عليهم في مهلة أقصاها 30 أيلول

دعت مؤسسة مياه لبنان الشمالي، جميع المشتركين لديها إلى "تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2024 وما قبل بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر الاستثمار في الأقضية كافة ومراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT في كل فروعها في لبنان في مهلة أقصاها 30-9-2024 قبل أن يتم قطع المياه عن المشتركين المتخلفين عن الدفع وقبل أن تسري غرامات التأخير على هذه البدلات اعتبارًا من 1-11-2024".
وأشارت المؤسسة إلى أن "الاعلان يعتبر بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعًا لعامل مرور الزمن".
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