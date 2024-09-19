بعد يومين من إغلاقها.. إسرائيل تسمح بالاستحمام في شواطئ تل أبيب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، اليوم الخميس، فتح جميع شواطئ تل أبيب للاستحمام بعد إغلاقها لمدة يومين.

وقالت السلطات الإسرائيلية، وفق ما أورده موقع "واللا" العبري، إنه تم السماح في شواطئ تل أبيب بالاستحمام في ضوء توصية وزارة الصحة بنتائج فحص مياه البحر الطبيعية.

وكان تم الإعلان أول أمس الثلاثاء، في إشعار غير عادي إغلاق جميع شواطئ تل أبيب بسبب الخوف من التلوث.

وقالت الوزارة إن "شواطئ تل أبيب محظورة للاستحمام في ضوء توصية وزارة الصحة بشأن الخوف من تلوث مياه البحر".

وأشار الموقع الإخباري إلى أن قيادة الجبهة الداخلية أمرت، قبل أسابيع في الصباح التالي للهجوم الاستباقي على حزب الله اللبناني، بإغلاق العديد من الشواطئ في إسرائيل.