موسكو تحصل على الجائزة الدولية للابتكار من أجل التنمية المستدامة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز عمدة موسكو ، سيرغي سوبيانين، بجائزة الابتكار العالمية لإسهامه في إدخال التقنيات المستدامة المتقدمة في الأرض والمياه والهواء في موسكو.

وحصل سوبيانين على جائزة في فئة "المدن والمجتمعات المستدامة" لدمج روبوت التنظيف المستقل "بيكسل" وأسطول البلدية ومختبرات المراقبة البيئية في البيئة الحضرية.

وأقيم الحفل في منتدى "المدن السحابية"، المخصص لمستقبل المدن الكبرى في "بريكس"، وقد تم تسليم الجائزة إلى عمدة موسكو من قبل المستشار السابق للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، الحائز على جائزة نوبل للسلام راي كوون تشونغ.

وقال كوون تشونغ: "لقد تشرفت اليوم بمنح عمدة موسكو الذي يحظى باحترام كبير، السيد سيرغي سوبيانين، جائزة الابتكار العالمية، لإسهامه في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة وضمان الرخاء للجميع".

مشاريع البنية التحتية الجديدة

وتابع: "أشهد كيف تنمو موسكو بسرعة وتتحول سنة بعد سنة، ويتم تنفيذ المزيد والمزيد من مشاريع البنية التحتية الجديدة في المدينة، وتدخل التقنيات الجديدة في الحياة اليومية للمواطنين، وتتزايد كمية ونوعية خدمات النقل".

وأضاف: "تتميز المتنزهات والمناطق الخضراء بتصميم عالي الجودة وتتكامل بشكل جيد مع نسيج المدينة، ويرتبط إدخال الحلول المبتكرة في المدينة ارتباطًا وثيقًا بالاهتمام بالبيئة، ولا يسعني إلا أن أشير إلى التطور المثير للإعجاب في موسكو، روبوت التنظيف المستقل "بيكسل"، وهو إنجاز بارز في مجال التنظيف الآلي للشوارع".

وتابع: "لا شك أن كل هذه الإنجازات تسهم بشكل كبير في تحسين نوعية الحياة في العاصمة وتوفير الراحة للمواطنين، ويسعدني حضور المنتدى اليوم وأن أشهد شخصيًا الإنجازات المستحقة لعمدة موسكو".

تُمنح "جائزة الابتكار العالمية" للقادة الذين قدموا إسهامات بارزة في تحقيق خطة الأمم المتحدة لتحسين نوعية حياة الناس وضمان كوكب مزدهر (أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة).

وقد تم تقديم الجائزة هذا العام في تسع فئات، ومن بين الفائزين، في فئة "المياه النظيفة والصرف الصحي"، الشيخ راشد بن عبد الرحمن بن راشد آل خليفة، محافظ منطقة العاصمة (البحرين)، وفي فئة "الصناعة والابتكار والبنية التحتية"، علي رضا زاكاني، عمدة طهران (إيران)، وفئة "الحد من عدم المساواة" - إلدار عزيز أوغلو عزيزوف، عمدة باكو (أذربيجان)، وفئة "الصحة والرفاهية"، منصور عجران البوعينين، مدير عام بلدية الدوحة.

وتأسست جائزة الابتكار العالمية من قبل منظمة التنمية العالمية، وهي منظمة دولية غير ربحية، عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهي مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030.

وتعد المنظمة عضو في مجلس الخبراء التابع للجنة الابتكار والقدرة التنافسية والشراكات بين القطاعين العام والخاص التابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، ولها صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.