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صواريخ حزب الله تجلب الظلام لسكان مستوطنة المطلة

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ياسر رشاد - القاهرة - انقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مستوطنة المطلة بعد سقوط صواريخ حزب الله من لبنان، التي حجبت النور وعم الظلام في جميع المنطقة، ووصف رئيس المستوطنة تأثير الرشقة الأخيرة: بدمار هائل وحرائق وأضرار مباشرة في المباني، لم أر شيئًا كهذا منذ بداية الحرب.

 

وأفادت صحيفة "معاريف" بأن الأضرار في مستوطنة "المطلة" هذه الليلة هي الأكبر منذ بداية الحرب، بعد سقوط عدد من الصواريخ الثقيلة في المستوطنة.

وقال مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" في الشمال: إن مستوطنة المطلة تدخل في سيناريو " ألتا" حيث لا كهرباء ولا اتصالات جراء سقوط صواريخ ثقيلة في المستوطنة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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