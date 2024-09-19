قائد حرس الثورة الإيراني لـ نصر الله: إسرائيل ستواجه ردًا ساحقًا

ياسر رشاد - القاهرة - وجّه قائد حرس الثورة في إيران، اللواء حسين سلامي، رسالة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مؤكّداً أن هذه الأعمال الإجرامية التي حدثت في لبنان "تأتي نتيجة ليأس الصهاينة من هزائمهم المتراكمة".

وندّد اللواء سلامي في رسالته للسيد نصر الله، بشدة العدوان الإلكتروني الإسرائيلي، وترحم على أرواح الشهداء الذين ارتقوا من جراء العدوان وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما شدّد على أن: "الصهاينة سيتلقون رداً ساحقاً من جبهة المقاومة، ما يؤدي إلى زوال هذا الكيان السفاك قريباً".

وتطرق إلى تأثير جبهة الإسناد في لبنان على كيان الاحتلال، قائلاً: "استهدفتم العمق العسكري والاستخباري للكيان المجرم على مدى عام، وتحديداً في عملية الأربعين"، موضحاً أنّ نتيجة لذلك "لجأ العدو الجبان إلى ارتكاب المجازر هارباً من المواجهة المباشرة مع المجاهدين ليؤخر زواله".

تفجير أجهزة اتصال واستهداف المدنيين لن يحقق أيّ نتيجة

وأكّد اللواء سلامي أن ما قام به العدو، يومي الثلاثاء والأربعاء من خلال تفجير أجهزة اتصال واستهداف المدنيين، "لن يحقق أيّ نتيجة"، مضيفاً: "أهنئكم نيابة عن الأخوة في حرس الثورة إلى مجاهدي الحزب على جهادكم المشرف في أشرف المعارك مع العدو".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، تفقد قائد حرس الثورة في إيران، المصابين اللبنانيين الذين نقلوا إلى طهران بعد العدوان الإلكتروني الإسرائيلي على لبنان.

كذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنّ حصيلة ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية خلال اليومين الماضيين، بلغت 37 شهيداً و2931 مصاباً.