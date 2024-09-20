13 شهيدًا بينهم 3 أطفال و3 نساء في قصف إسرائيلي على رفح

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عربية بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلين في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح أسفر عن مقتل 13 شخصًا، بينهم 3 أطفال و3 نساء.

وذكرت التقارير أن الغارة وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم، حيث أدت إلى تدمير المنزلين بشكل كامل واندلاع حرائق في المنطقة. كما أصيب عدد من المدنيين بجروح متفاوتة، مما زاد من عدد الحالات الحرجة التي تستدعي تدخلات طبية عاجلة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى رفح أن الفرق الطبية تتعامل مع حالات الإصابة، وتقوم بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وتأتي هذه الهجمات في إطار تصعيد مستمر للأعمال العسكرية في المنطقة، مما يساهم في تفاقم الوضع الإنساني في غزة. كما تعبر هذه الأحداث عن تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في ظل النزاع المستمر.

وزارة الصحة اللبنانية: 8 شهداء و59 جريحًا في حصيلة جديدة للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 8 شهداء و59 جريحًا.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب خطورة بعض الإصابات، مشيرةً إلى أن فرق الإسعاف لا تزال تعمل في موقع القصف لإجلاء المصابين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وكانت الغارة الإسرائيلية قد استهدفت فجر اليوم أحد المباني السكنية في منطقة الجاموس بالضاحية، وهي معقل لحزب الله، مما تسبب في دمار واسع النطاق. وشهدت المنطقة حالة من الاستنفار الأمني، بينما تعمل فرق الإطفاء والدفاع المدني على إخماد الحرائق الناجمة عن القصف.

وتأتي هذه الغارة في ظل تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل، في وقت يشهد فيه لبنان حالة من الغليان بسبب التصعيد العسكري في المنطقة.

تقديرات إسرائيلية تشير إلى مقتل إبراهيم عقيل رئيس دائرة العمليات في حزب الله بهجوم الضاحية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الجمعة، أن التقديرات الأولية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن إبراهيم عقيل، رئيس دائرة العمليات في حزب الله، قد قتل في الهجوم الجوي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فإن الهجوم الذي نُفذ بدقة استهدف اجتماعًا لقيادات بارزة في حزب الله، حيث كان عقيل ضمن المستهدفين. ويُعد عقيل أحد القيادات العسكرية البارزة في الحزب، وهو مسؤول عن إدارة العمليات الميدانية.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من حزب الله حول مقتل عقيل حتى الآن، في حين تستمر التكهنات حول حجم الخسائر التي خلفها الهجوم، الذي يُعتبر ضربة كبيرة للحزب في حال تأكيد مقتل عقيل.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق عن تنفيذ ضربة جوية "محددة الهدف" في الضاحية الجنوبية، في إطار التصعيد المستمر بين إسرائيل وحزب الله.