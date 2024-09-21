اشار رئيس حزب "التوحيد العربي"، الى أنني "منذ يومين وأنا أتردد في كتابة هذا الموقف لكن كلام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن الأميركان إستفزني"، لافتا الى انني "خاضع لعقوبات منذ 17 عاما، واميركا دمرت العراق وسوريا وتحاصرنا ونقتل بسلاحها ويأتيك ليقول ذلك"، مضيفا "أخشى أن يصبح محمد جواد ظريف وأمثاله يديرون اللعبة. هؤلاء لعبة بيد الأميركي".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب تعليقا على كلام الرئيس الايراني: أخشى أن يصبح ظريف وأمثاله يديرون اللعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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