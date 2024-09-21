استقبل المطران مار يوستينوس بولس سفر رئيس غرفة الزراعة والصناعة والتجارة في زحلة، منير التيني ودار الحديث حول عمل هذه الغرفة وعن التحديات الذين يواجهونها في هذه الأيام العصيبة.

كانت هذه تفاصيل خبر المطران سفر التقى رئيس غرفة الزراعة والصناعة والتجارة في زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.