ترامب: فات الأوان لخوض مناظرة ثانية مع هاريس لقد بدأ التصويت

رفض المرشح الجمهوري دونالد ترامب طرح منافسته الديموقراطية كامالا هاريس إجراء مناظرة ثانية بينهما في تشرين الأول قبل أيام من خوضهما الانتخابات الرئاسية الأميركية.

واوضح ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية، "لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة، لقد بدأ التصويت"، في إشارة الى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات الجمعة.

وتحدّت هاريس السبت منافسها الجمهوري، بدعوته الى مناظرة جديدة على شبكة سي ان ان في 23 تشرين الأول، أي قبل أيام من الانتخابات المقرّرة في الخامس من تشرين الثاني.

وفق غالبية الآراء، هيمنت هاريس على المناظرة السابقة التي جرت في العاشر من أيلول، عبر التركيز على المواضيع التي قد تمسّ أكثر من غيرها غرور ترامب، مثل تلك التي تتعلّق بسخط حلفائه السياسيين السابقين عليه، وسمعته على المستوى الدولي.

غير أنّ ذلك لم يمنع ترامب من التأكيد أنّه "الفائز" في تلك المناظرة، مهاجما انحياز الصحافيَين اللذين ادارا المناظرة على شبكة "ايه بي سي".