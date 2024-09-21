هيئة البث الإسرائيلية: القيادة السياسية تقرر استمرار الهجمات الكبيرة ضد حزب الله

اشارت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر، الى ان القيادة السياسية تقرر استمرار الهجمات الكبيرة ضد حزب الله.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر مسؤول، الى انه نأخذ بعين الاعتبار أن التصعيد قد يقود إلى حرب حقيقية. وذكرت نقلا عن عن مصدر عسكري، بانه اتخذنا قرارا بزيادة وتيرة ملاحقة حزب الله.

بدورها، تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر، عن استعدادات في إسرائيل لتصعيد فوري.

ولفتت القناة 13 الإسرائيلية الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يستدعي الوزراء وقادة الجيش لمناقشة أمنية في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب.