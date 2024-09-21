هاريس تتحدى ترامب بدعوته إلى مناظرة عبر "سي ان ان" نهاية تشرين الأول

اعلنت حملة مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية كاملا هاريس اليوم إن "هاريس قبلت دعوة من شبكة "سي.إن.إن" للمشاركة في مناظرة أخرى يوم 23 تشرين الأول مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب".

وأوضحت الحملة أن هاريس، التي تشغل منصب نائب الرئيس الأميركي، حثت ترامب على الوقوف أمامها في المناظرة قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني.

وذكرت جين أومالي ديلون رئيسة الحملة في بيان "نائبة الرئيس هاريس مستعدة لفرصة أخرى للوقوف على المنصة أمام دونالد ترامب، وقد قبلت دعوة "سي.إن.إن" للمشاركة في مناظرة يوم 23 تشرين الاول. يجب ألا تكون هناك مشكلة لدى دونالد ترامب في الموافقة على هذه المناظرة".

وردا على سؤال عن قبول هاريس لدعوة "سي.إن.إن"، أشار متحدث باسم ترامب إلى تصريحات سابقة للمرشح الجمهوري قال فيها إنه لن يشارك في أي مناظرة أخرى.

وأجريت أول مناظرة بين هاريس وترامب في 10 أيلول، وأظهرت استطلاعات رأي أن المرشحة الديمقراطية هي من فازت بها.