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بسبب الأحوال الجوية.. إجلاء أكثر من 131 ألف شخص باليابان

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ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت قناة "NHK" التلفزيونية أنه تم الإعلان عن إجلاء أكثر من 131 ألف شخص في سبع مدن وبلدات في محافظة إيشيكاوا غرب جزيرة هونشو في اليابان بسبب الأحوال الجوية، وفقًا لـ"روسيا اليوم".


وتسببت الأمطار المستمرة في المنطقة في مقتل شخص واحد وفقدان 6 آخرين.
وأكدت القناة فيضان الأنهار وانهيارات في التربة في المنطقة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عما لا يقل عن 6 آلاف أسرة.
ووقع الضرر الرئيسي للكارثة على قرية نوتو ومدينتي واجيما وسوزو.
وسجلت مدينة واجيما هطول أمطار قياسية حيث تساقط أكثر من 300 ملم خلال 24 ساعة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1975.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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