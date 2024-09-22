مصدر عسكري: الانفجارات في الجنوب ناتجة عن الجولان السوري المحتل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مصدر عسكري لـ"روسيا اليوم" مساء الأحد أن أصوات الانفجارات المسموعة في الجنوب السوري تنبع من داخل الجولان السوري المحتل، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قصف يستهدف الأراضي السورية حتى الآن.

وتزامن ذلك مع انتشار فيديوهات تُظهر محاولات لاعتراض الطائرات المسيرة في منطقة الأغوار وجنوبي هضبة الجولان.

كما دوت صافرات الإنذار في المناطق المجاورة بعد إعلان فصائل عراقية عن إطلاق طائرات مسيرة باتجاه الجولان وبيسان وطبريا، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

محاولات إسرائيلية لاعتراض مسيرات عراقية في الأغوار وجنوبي هضبة الجولان

أظهرت لقطات مصورة مساء اليوم الأحد، محاولات أنظمة الدفاع الإسرائيلية اعتراض طائرات مسيرة يُعتقد أنها عراقية في منطقة الأغوار الجنوبية وجنوبي هضبة الجولان، شمالي الضفة الغربية.

وتجري هذه المحاولات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، حيث تراقب القوات الإسرائيلية تحركات الطائرات المسيرة التي يُخشى من استخدامها لأغراض هجومية. وتعتبر هذه الطائرات جزءًا من التهديدات المحتملة التي قد تواجهها إسرائيل من قبل جماعات مسلحة في العراق وسوريا.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الحدود الشمالية لإسرائيل مزيدًا من الاستنفار الأمني.