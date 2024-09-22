الحكومة تتابع غدا البحث في مشروع قانون موازنة 2025

تعقد حكومة تصريف الأعمال جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الاثنين في السراي الحكومي لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.

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