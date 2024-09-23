أكد مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، في تصريح لـ"النشرة"، أن المعلومات التي يتم التداول بها عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن إخلاء مراكز للدفاع المدني بعد رسائل تهديد إسرائيلية غير صحيحة.
وكانت قد انتشرت، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، معلومات عن إخلاء عناصر الدفاع المدني في بعض المناطق، منا ما هو بعيد عن تلك التي تتعرض لغارات إسرائيلية، مراكزهم، بعد تلقيهم رسائل تحذير إسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر خطار للنشرة: المعلومات عن إخلاء مراكز للدفاع المدني بعد رسائل تهديد إسرائيلية غير صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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