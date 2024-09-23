"النشرة": بدء حركة النزوح في قضاء صور باتجه الداخل شمالا

افاد مراسل النشرة في الجنوب ان "العدوان الاسرائيلي على مختلف مناطق الجنوب ارخى بظلال من الترقب والخوف بين صفوف المدنين، حيث توقفت المدارس الخاصة في مدينة صيدا وقام الاهالي باصطحاب اولادهم الى المنازل، بينما بدأت حركة نزوح من المناطق التي تعتبر خط مواجهة ثاني وتحديدا في قضاء صور باتجه الداخل شمالا".

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