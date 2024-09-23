الحلبي: إقفال المدارس اليوم وغدًا في الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية

أعلن وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، "إقفال المدارس والثّانويّات والمعاهد والمدارس المهنيّة والتّقنيّة الرّسميّة والخاصّة اليوم الإثنين وغدًا الثّلثاء، في كلّ من محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية، وذلك نظرًا لتطوّر الأوضاع الأمنيّة والعسكريّة في المحافظات المذكورة، ممّا يشكّل خطرًا على انتقال التّلاميذ إلى المدارس والمؤسّسات التّربويّة المذكورة".
ودعا مديري المؤسّسات التّربويّة إلى "متابعة البيانات الرّسميّة الصّادرة عن الوزارة بهذا الخصوص".
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