"الاعتدال الوطني": العدوان الإسرائيلي يواجَه بالمزيد من الوحدة والتضامن

اعتبر تكتل "الاعتدال الوطني" في بيان أنه "في ظل العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان، ووسط جرائم الحرب الموصوفة والمجازر المدانة في ح المدنيين والأبرياء، بات واضحًا أن ما نواجهه لم يعد عدوانًا على فئة أو منطقة، بل على جميع اللبنانيين والمناطق كافة".

ورأى أن "هذا الواقع لا يمكن مواجهته إلا بالمزيد من الوحدة والتضامن بين بعضنا كلبنانيين، فالترهيب الذي يتعرّض له شعبنا من العدو الاسرائيلي يتطلب رصّ الصفوف بيننا ومؤازرة بعضنا للحد من الجراح والنزف".

وأضاف: "قلوبنا وبيوتنا مفتوحة لأهلنا من النازحين، كما كل مدارسنا ومعاهدنا ومؤسساتنا الصحية والاجتماعية والإنسانية، والتواصل قائم مع قائمقامي المناطق التي نمثلها من أجل عقد اجتماع طارئ للبحث في خطة الطوارئ وكل الخطوات الواجب اتخاذها في هذه المرحلة، لاستنفار كل الجهود والإمكانات وتوفير كل مقومات الصمود والبقاء في جهوزية تامة للمساعدة في إيواء النازحين والوقوف إلى جانبهم".