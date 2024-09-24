إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخ في منطقة الكرايوت في قضاء مدينة حيفا

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي عن "سقوط صاروخ في منطقة الكرايوت في قضاء مدينة حيفا".

هذا، وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، دوي "صفارات الإنذار في الجليل الغربي وقضاء مدينة حيفا شمالي إسرائيل".

ويأتي ذلك بعد عدوان جويّ إسرائيلي واسع على لبنان أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم "سهام الشمال" شمل غارات مكثفة على الجنوب والبقاع ما تسبب بسقوط نحو 500 شهيد وأكثر من 1600 جريح بينهم أطفال ونساء.

هذا، ونفذ حزب الله عمليات إطلاق صواريخ طالت مدينة حيفا مستهدفة أهدافًا عسكرية للجيش الإسرائيلي شملت قاعدة ومطار رامات ديفيد ومطار مجيدو العسكري في العفولة.