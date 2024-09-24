الراعي التقى المفتي إمام وسويف وبحثوا سبل تخفيف معاناة الناس وضرورة الحوار والتلاقي

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام ورئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، وتم عرض اوضاع طرابلس والشمال والخطوات العملية للتخفيف من معاناة الناس وضرورة الحوار والتلاقي، وتناولوا الاوضاع العامة.

ولفت إمام، الى أن "الزيارة خصوصا في هذه الظروف التي يمر بها لبنان، وكان تمن مشترك بان يتلطف الله دائما بالوطن واهله وكانت جولة افق حول الخطوات العملية لتخفيف معاناة الناس وتقريب وجهات النظر لتذليل الكثير من العقبات".

بدوره، لفت سويف، الى أنه "بكل فرح وفخر رافقت اليوم سماحة المفتي امام لزيارة هذا الصرح ولقاء غبطة البطريرك وكان اللقاء مميزا وقد اوصلنا لصاحب الغبطة الاختبار الذي نعيشه في المدينة وفي المنطقة على مستوى اللقاء الروحي والحوار الديني الذي نسميه حوار الحياة اليومية، الحوار الانساني الذي نعيشه والذي نحن اليوم بامس الحاجة اليه، ليس فقط على مستوى منطقتنا بل على مستوى لبنان ككل".

وأكد أن "لا خلاص الا بالحوار ، ولا خلاص الا باللقاء ولا خلاص الا بتغيير منطق الحرب الى منطق بناء الانسان الى منطق نشر السلام، وطبعا الحوار المبني على العدالة التي تؤدي الى سلام راسخ وثابت".

كذلك استقبل الراعي، القنصل العام لجمهورية البانيا في لبنان وسوريا والاردن مستشار رئيس حكومة البانيا لشؤون الخليج والشرق الاوسط مارك غريب، الذي اشار بعد اللقاء الى انه عرض مع الراعي "الشؤون الراهنة في البلاد، لا سيما ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في ظل الظروف الصعبة".