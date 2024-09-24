الطيران الحربي الاسرائيلي شن موجة من الغارات في جنوب لبنان وسقوط اصابات

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الحربي الاسرائيلي شن سلسلة غارات على عدد من القرى الجنوبية، ما ادى الى سقوط اضرار في الممتلكات ووقع عدد من الاصابات.
واشار الى ان اخر الغارات الجوية المعادية التي استهدفت المناطق الجنوبية:
-عرب الجل
-سنيا
-جباع
-الحنية
-السلطانية
-الزرارية
-الخرايب
-انصار
-كفركلا
-الخيام
-تبنين
-النبطية الفوقا
-قبريخا
-قلاوي
-البيسرية
-سجد
-مرتفعات اقليم التفاح
-وادي برغز
ولفت الى ان الطيران الاسرائيلي لا زال يحلق على كستويات منخفضة في اجواء الجنوب.
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