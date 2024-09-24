وزير الداخلية تفقد غرفة عمليات محافظة جبل لبنان ووجه كتابا الى المحافظين حول تنظيم التعامل مع أزمة النزوح

تفقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، بعد ظهر اليوم، غرفة عمليات محافظة جبل لبنان، حيث عرض مع المحافظ القاضي محمد مكاوي الإجراءات والتدابير المتخذة، في حضور ممثلي الأجهزة الأمنية والصليب الأحمر اللبناني. واشار مولوي في كلمة له، الى اننا ''نقف إلى جانب محافظ جبل لبنان في هذا العمل الحرفي المميز في لجنة إدارة الكوارث في جبل لبنان. لقد اطلعنا على أعداد النازحين ضمن نطاق هذه المحافظة، خصوصا في أقضية بعبدا وعاليه والشوف".

ولفت مولوي إلى أن "العدد المذكور هنا أكبر بكثير من العدد الذي وصل إلى السرايا"، وقال: "لقد وقفنا على حاجات مراكز الإيواء التي هي حاجات كبيرة تتأمن بمبادرات فردية سواء من المحافظ أو من القائمقام أو من الجمعيات المحلية والأهلية، واطلعنا على الصورة الجلية لتماسك الشعب اللبناني وتضامنه". وختم: "إننا إذ نكرر وضع أيدينا بأيدي المحافظ ونشد على همته، فأنا معكم على السمع في كل الأوقات".

كما وجه مولوي كتابا الى المحافظين حول تنظيم التعامل مع أزمة النزوح الداخلي وتنسيق الجهود الإنسانية والإدارية والأمنية بين جميع الجهات المعنية.