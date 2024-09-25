بايدن: نعمل من أجل التوصل لوقف إطلاق نار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، إن اندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط "لا يصب في مصلحة أحد"، مشيرا إلى إمكانية اعتماد الحلول الدبلوماسية.

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جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية، والتي تستمر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقال بايدن إن "اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط لا يصب في مصلحة أحد".

وأضاف الرئيس الأمريكي : "لا يزال الحل الدبلوماسي ممكنا".

وأكد أنه يعمل مع قطر ومصر من أجل التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس ، لوقف إطلاق النار في غزة ، وتبادل أسرى بين الجانبين، بينما وصلت المفاوضات بشأن ذلك إلى مرحلة حرجة جراء تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب على القطاع وعدم الانسحاب، بينما وافقت حماس على مقترح بايدن الذي قدمه نهاية مايو/ أيار الماضي.

وبشأن لبنان، قال الرئيس الأمريكي في خطابه إنه يسعى للتوصل إلى "حل دبلوماسي ينهي التوترات" على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

المصدر : وكالات