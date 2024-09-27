شكرا لقرائتكم خبر عن تهديدات باستخدام السلاح النووي وبحرب عالمية ثالثة.. هذه التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم حاكم جمهورية بيلاروس، الكسندر لوكاشينكو حلف شمال الأطلسي(الناتو) بالتخطيط لهجوم على بلاده، وهدد باستخدام القوة النووية.

وأشار إلى أن "هجوم على بيلاروس يعني حرب عالمية ثالثة"، حسب وكالة أنباء بيلاروس(بيلتا). استخدام السلاح النووي وبين أن بيلاروس وحليفتها الوثيقة روسيا، ستستخدمان الأسلحة النووية، في مثل تلك الحالة.

وذكر لوكاشيكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب التغير الأخير للعقيدة النووية الروسية.

وأكد أن الناتو لديه خطط هجومية ملموسة ضد بيلاروس، موضحا أن "الأمريكيين والبولنديين تمركزوا بالفعل على طول الحدود، لاسيما عند الحدود البولندية". سنرد على الفور وواصل: نعرف أن القيادة البولندية بدأت بالفعل تشعر بالسعادة ا"، قائلًا: إن بيلاروس تستعد للحدث وسترد على الفور".

وتابع: بينما أن الناتو قادر على مواجهة استخدام الأسلحة النووية بضرباته النووية الخاصة، فإن روسيا ستنشر ترسانتها بالكامل وصرح بأن الغرب غير مستعد لمثل هذا التصعيد.